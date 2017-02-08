В Одесі через морози замерзло море (фоторепортаж)

11:15, 8 лютого 2017
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Останніми днями в регіоні значно похолодало.

Море в Одесі / УНИАН
Море в Одесі / УНИАН

Через морози, які накрили Одесу, замерзло Чорне море, а саме місто перетворився на ковзанку.

В області через сильнй вітер і снігопад десятки населених пунктів залишилися без світла. У школах 8 лютого призупинили заняття.

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