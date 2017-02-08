Сьогодні, 8 лютого, на дорогах столиці очікується ожеледиця.

Киян попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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"8 лютого в Києві буде хмарно з проясненням. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У КМДА звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах. Пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

"Закликаємо водіїв не паркувати приватні автівки на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Автомобілі, які заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані", - попереджають в КМДА.

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на сході - до -15°.