На популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -15°

На автошляхах України пройде сніг, завтра практично без опадів. На сході температура до -15°.

На автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройде сніг. Температура -11°... -1°. Завтра на цьому маршруті температура до -14°, без опадів.

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На трасі Київ – Ужгород очікується снігопад, температура в дорозі -11° ...+2°. У четвер на цьому маршруті місцями пройде сніг, температура до -14°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура -13°, без опадів. Завтра на даному маршруті сонячно, температура до -14°.

У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до -15°. 9 лютого на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -14°... -10°.

За маршрутом Київ – Чернівці снігопад, -11° ... -2°. За даним напрямком у четвер практично без опадів, температура до -14°.

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