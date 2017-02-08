На популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -15°
На автошляхах України пройде сніг, завтра практично без опадів. На сході температура до -15°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройде сніг. Температура -11°... -1°. Завтра на цьому маршруті температура до -14°, без опадів.
Сьогодні в Україні місцями пройде сніг, на сході до -15° (карта)
На трасі Київ – Ужгород очікується снігопад, температура в дорозі -11° ...+2°. У четвер на цьому маршруті місцями пройде сніг, температура до -14°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура -13°, без опадів. Завтра на даному маршруті сонячно, температура до -14°.
У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до -15°. 9 лютого на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -14°... -10°.
За маршрутом Київ – Чернівці снігопад, -11° ... -2°. За даним напрямком у четвер практично без опадів, температура до -14°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+27°... +15°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+28°... +14°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+24°... +14°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+29°... +12°
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Львів+27°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +16°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+29°... +13°
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Сімферополь+28°... +14°
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Суми+25°... +10°
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Тернопіль+28°... +13°
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Харків+25°... +12°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+26°... +10°
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Чернівці+29°... +15°