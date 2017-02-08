У семи областях через складні погодні умови затримується доставка поштових відправлень - "Укрпошта"

Через погіршення погодних умов у деяких регіонах України затримується доставка пошти.

Через погіршення погодних умов в деяких регіонах затримується доставка пошти / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта".

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"У зв'язку з погіршенням погодних умов та ускладненням дорожнього руху повідомляємо, що в деяких регіонах України затримується доставка поштових відправлень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, 8 лютого доставка відправлень буде здійснюватися з затримкою в 4 районах Херсонської області (151 населений пункт), семи – Запорізької (304), чотирьох – Дніпропетровської (25), п'яти – Житомирської (29) і у двох районах Сумської (4), Волинської (11), Івано-Франківської (5 населених пунктів) областей.

За даними прес-служби "Укрпошти", доставка поштових відправлень у населені пункти цих областей буде здійснена орієнтовно до четверга, 9 лютого.

"Укрпошта" запевняє, що робить все можливе для якнайшвидшого відновлення строків доставки кореспонденції в зазначені пункти.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оголосила штормове попередження у низці областей.