Тисячі американців евакуйовані зі штату Луїзіана через потужний торнадо (відео)
В американському штаті Луїзіана в результаті торнадо постраждали кілька десятків людей.
Щонайменше 30 людей отримали поранення, потрапивши під уламки власних будинків, повідомляє ТСН.
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Потужний вітер обривав високовольтні дроти і перевертав автомобілі. Досі без світла залишаються 50 тисяч будинків.
Десять тисяч людей були змушені переміститися до тимчасових притулків. Рятувальники радять їм не повертатися додому ще кілька днів - за прогнозами, негода може повернутися в регіон.
Тисячі американців евакуювали з штату Луїзіана через нищівне торнадо
Нагадаємо, не менше чотирьох чоловік загинули в результаті торнадо, який пройшов в американському штаті Алабама.
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