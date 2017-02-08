Тисячі американців евакуйовані зі штату Луїзіана через потужний торнадо (відео)

14:29, 8 лютого 2017
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В американському штаті Луїзіана в результаті торнадо постраждали кілька десятків людей.

Наслідки торнадо у Луїзіані / twitter.com @mgsledge
Наслідки торнадо у Луїзіані / twitter.com @mgsledge

Щонайменше 30 людей отримали поранення, потрапивши під уламки власних будинків, повідомляє ТСН.

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Потужний вітер обривав високовольтні дроти і перевертав автомобілі. Досі без світла залишаються 50 тисяч будинків.

Десять тисяч людей були змушені переміститися до тимчасових притулків. Рятувальники радять їм не повертатися додому ще кілька днів - за прогнозами, негода може повернутися в регіон.

Нагадаємо, не менше чотирьох чоловік загинули в результаті торнадо, який пройшов в американському штаті Алабама.

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