Затримані рейси та черги в травматологію: Одеса потерпає від негоди (відео)

За добу через ожеледицю 183 людини отримали травми.

В Одесі замерзло море / 048.ua

Одеса намагається оговтатися після крижаного дощу. Сильна ожеледиця паралізувала місто напередодні. Десятки аварій, сотні травм, скасовані авіарейси. Тепер здійнявся сильний поривчастий вітер, який теж перешкоджає літакам. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Людей похилого віку, вагітних жінок та дітей просять залишатися вдома, адже вже є невтішна статистика - за добу через ожеледицю 183 людини отримали травми.