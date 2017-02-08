Затримані рейси та черги в травматологію: Одеса потерпає від негоди (відео)
За добу через ожеледицю 183 людини отримали травми.
Одеса намагається оговтатися після крижаного дощу. Сильна ожеледиця паралізувала місто напередодні. Десятки аварій, сотні травм, скасовані авіарейси. Тепер здійнявся сильний поривчастий вітер, який теж перешкоджає літакам. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
В Одеській області через негоду знеструмлено 54 населених пункти
Людей похилого віку, вагітних жінок та дітей просять залишатися вдома, адже вже є невтішна статистика - за добу через ожеледицю 183 людини отримали травми.
Затримані рейси та черги в травматологію: Одеса страждає від ожеледиці та сильного вітру
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