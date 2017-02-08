Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках західної України

16:01, 8 лютого 2017
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На заході України існує можливість посилення затору льоду з різкими пiдвищеннями рiвнiв води на річках.

УНІАН
На заході України існує  можливість підвищення рівнів води на річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичаних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні в Україні місцями пройде сніг, на сході до -15° (карта)

Зокрема, на ділянці р. Стрий Завадiвка-Ясениця (Туркiвський, Дрогобицький райони Львівської області) та ділянці Дністра Журавне-Нижнiй (Жидачівський район Львівської області, Галицький, Тлумацький райони Iвано-Франкiвської області) зберiгається можливість посилення (утворення) затору льоду з різкими пiдвищеннями рiвнiв води до перевищення небезпечних вiдмiток підтоплення в Туркiвському, Дрогобицькому районах.

Нагадаємо, 8 лютого, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

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