Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках західної України
На заході України існує можливість посилення затору льоду з різкими пiдвищеннями рiвнiв води на річках.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичаних ситуацій (ДСНС).
Сьогодні в Україні місцями пройде сніг, на сході до -15° (карта)
Зокрема, на ділянці р. Стрий Завадiвка-Ясениця (Туркiвський, Дрогобицький райони Львівської області) та ділянці Дністра Журавне-Нижнiй (Жидачівський район Львівської області, Галицький, Тлумацький райони Iвано-Франкiвської області) зберiгається можливість посилення (утворення) затору льоду з різкими пiдвищеннями рiвнiв води до перевищення небезпечних вiдмiток підтоплення в Туркiвському, Дрогобицькому районах.
Нагадаємо, 8 лютого, у багатьох областях України очікується сильний вітер.
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