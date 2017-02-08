В Україні завтра практично без опадів, на сході вночі до -21° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 9 лютого, в Україні практично без опадів. На сході вночі до -21°.

Ілюстрація / REUTERS

У Києві завтра без опадів, вночі -19°, вдень -14°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.

Читайте також На популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -15°

У Львові 9 лютого пройде сніг, вночі -11°, вдень -5°. Вітер східний, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -15°, вдень -8°. Вітер східний, до 4.9 м/с.

У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вночі -18°, вдень -5°. Вітер східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяє невелику хмарність. Температура вночі -12°, вдень 0°, вітер північно-східний, до 7.3 м/с.

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі -14°, вдень -13°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -16°, вдень -11°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -7°, вдень 0°. Вітер східний та північно-східний, до 8.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -15°, вдень -1°. Вітер північно-східний, до 7.6 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -21°, вдень -13°, вітер північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується сонячна погода. Температура вночі -22°, вдень -14°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.