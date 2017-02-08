У полоні морозу: у Києві вночі похолодає до -19°

19:00, 8 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 лютого в столиці вночі до -19°. Опадів на очікується.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -14°, ввечері - до -19°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.

На популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -15°

Завтра сонце в столиці зійде у 07:21, а зайде у 17:04.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 9 лютого, в Україні практично без опадів. На сході вночі до -21°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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