"Лютий холод та жодних опадів": до України йдуть найбільші за всю зиму морози
Україна підходить до піку морозів цієї зими, опади будуть відсутні через антициклон, повідомила синоптик Наталя Діденко.
"Ну, що? Підходимо, сподіваюсь, до піку морозів цієї зими. Адже найближчої ночі в Україні морози досягнуть 15-22 градусів. Це - переважно. Уявіть собі! А на півночі та північному сході - Чернігів, Суми, Харків, Луганськ - місцями -22-27 градусів", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
В Україні завтра практично без опадів, на сході вночі до -21° (відеопрогноз)
За її словами, менш морозно буде в західних областях: Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, -10-18 градусів.
Синоптик зазначила, що вдень переважатимуть 10-15 градусів морозу на півдні, зокрема в Одесі.
"Наприклад, -3-5 градусів, на заході -4-9, а на Закарпатті та в Криму вночі невеликий мороз, а вдень в Ужгороді та Сімферополі близько нуля", - пояснила вона.
Діденко також попередила, що на Закарпатті триває лавинна небезпека, заторні та льодохідні явища. Окрім того, за її даними, завтра, 9 лютого, будь-які опади витисне з нашої території північний антициклон Еріка.
Що ж до Києва, то синоптик зазначила, що "найближчої ночі може врізати двадцятка, тобто, очікується 18-20 градусів морозу". Вдень 9 лютого у столиці після ночі 10-12 градусів морозу. І також без опадів.
"10 лютого ніч ще буде... лютою, дуже морозною, проте вже вдень почнуться певні рухи в бік послаблення морозів. А на Стрітення вже буде явно тепліше", - спрогнозувала синоптик.
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