"Лютий холод та жодних опадів": до України йдуть найбільші за всю зиму морози

Україна підходить до піку морозів цієї зими, опади будуть відсутні через антициклон, повідомила синоптик Наталя Діденко.

Найближчої ночі в Україні морози досягнуть 15-22 градусів / УНІАН

"Ну, що? Підходимо, сподіваюсь, до піку морозів цієї зими. Адже найближчої ночі в Україні морози досягнуть 15-22 градусів. Це - переважно. Уявіть собі! А на півночі та північному сході - Чернігів, Суми, Харків, Луганськ - місцями -22-27 градусів", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, менш морозно буде в західних областях: Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, -10-18 градусів.

Синоптик зазначила, що вдень переважатимуть 10-15 градусів морозу на півдні, зокрема в Одесі.

"Наприклад, -3-5 градусів, на заході -4-9, а на Закарпатті та в Криму вночі невеликий мороз, а вдень в Ужгороді та Сімферополі близько нуля", - пояснила вона.

Діденко також попередила, що на Закарпатті триває лавинна небезпека, заторні та льодохідні явища. Окрім того, за її даними, завтра, 9 лютого, будь-які опади витисне з нашої території північний антициклон Еріка.

Що ж до Києва, то синоптик зазначила, що "найближчої ночі може врізати двадцятка, тобто, очікується 18-20 градусів морозу". Вдень 9 лютого у столиці після ночі 10-12 градусів морозу. І також без опадів.

"10 лютого ніч ще буде... лютою, дуже морозною, проте вже вдень почнуться певні рухи в бік послаблення морозів. А на Стрітення вже буде явно тепліше", - спрогнозувала синоптик.