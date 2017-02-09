В Україні сьогодні практично без опадів, на півночі до -15° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 9 лютого в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на півночі - до -15°.
У столиці без опадів, вдень -14°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.
На популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -15°
У Львові 9 лютого очікується снігопад, температура повітря вдень -5°. Вітер східний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень -8°. Вітер східний, до 4.9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер без опадів. Температура -5°. Вітер східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень 0°, вітер північно-східний, до 7.3 м/с.
У Харкові без опадів. Температура -13°, вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень 0°. Вітер східний та північно-східний, до 8.8 м/с.
У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря -11°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень -1°. Вітер північно-східний, до 7.6 м/с.
У Краматорську у четвер невелика хмарність, вдень -13°. Вітер північно-східний, легкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -14°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+27°... +15°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+28°... +14°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+24°... +14°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+29°... +12°
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Львів+27°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +16°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+29°... +13°
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Сімферополь+28°... +14°
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Суми+25°... +10°
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Тернопіль+28°... +13°
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Харків+25°... +12°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+26°... +10°
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Чернівці+29°... +15°