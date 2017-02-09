В Україні сьогодні практично без опадів, на півночі до -15° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 лютого в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на півночі - до -15°.

Ілюстрація / Reuters

У столиці без опадів, вдень -14°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.

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У Львові 9 лютого очікується снігопад, температура повітря вдень -5°. Вітер східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень -8°. Вітер східний, до 4.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер без опадів. Температура -5°. Вітер східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень 0°, вітер північно-східний, до 7.3 м/с.

УНІАН

У Харкові без опадів. Температура -13°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень 0°. Вітер східний та північно-східний, до 8.8 м/с.

У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря -11°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень -1°. Вітер північно-східний, до 7.6 м/с.

У Краматорську у четвер невелика хмарність, вдень -13°. Вітер північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -14°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.

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