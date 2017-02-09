У двох областях України тріщать люті морози: скасовано заняття у школах
На Харківщині через несприятливі погодні умови скасували заняття у 24 школах.
Така сама ситуація на Сумщині: там учні молодшої школи на вимушених канікулах у десяти районах області вже другий день поспіль, йдеться в сюжеті ТСН. Ранок.
"Це не рекорд": в Дніпро йдуть 25-градусні морози
Температура повітря в регіоні цієї ночі сягнула позначки мінус 27 градусів.
У лікарнях з обмороженням кінцівок госпіталізовані двоє людей. Рятувальники розгорнули по області 80 цілодобових пунктів обігріву.
Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що Україна підходить до піку морозів цієї зими, опади будуть відсутні через антициклон.
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