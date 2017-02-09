У Києві сьогодні вдень температура до -14°, без опадів

08:30, 9 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 лютого в столиці без опадів.

УНІАН
У Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -14°, ввечері - до -19°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.

На популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до -15°

Завтра сонце в столиці зійшло у 07:21, а зайде у 17:04.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого на заході України пройде сніг. На сході вночі похолодає до -24°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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