Сьогодні вночі морози посиляться до мінус 18-23 градусів – ДСНС

Нічна температура 9 лютого знизиться на більшій частині території України до 18-23 градусів морозу.

В Україні посилюються морози / УНІАН

Про це попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За прогнозами Укргідрометцентру, на півдні та Прикарпатті температура знизиться до 8-13 градусів морозу, денна – істотно не зміниться, опади припиняться.

Також рятувальники попереджають, що 9 лютого у горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині через несприятливі погодні умови скасували заняття у 24 школах.