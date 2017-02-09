Сьогодні вночі морози посиляться до мінус 18-23 градусів – ДСНС

08:58, 9 лютого 2017
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Нічна температура 9 лютого знизиться на більшій частині території України до 18-23 градусів морозу.

УНІАН
В Україні посилюються морози / УНІАН

Про це попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

В Україні сьогодні практично без опадів, на півночі до -15° (карта)

За прогнозами Укргідрометцентру, на півдні та Прикарпатті температура знизиться до 8-13 градусів морозу, денна – істотно не зміниться, опади припиняться.

Також рятувальники попереджають, що 9 лютого у горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині через несприятливі погодні умови скасували заняття у 24 школах.

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