У чотирьох областях через негоду діє обмеження руху автотранспорту

Через несприятливі погодні умови в Херсонській, Волинській, Закарпатській та Хмельницькій областях обмежили рух транспорту.

У чотирьох областях через негоду обмежили рух автотранспорту / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укравтодор.

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Зокрема, у Херсонській області введено тимчасове обмеження руху для всіх категорій транспорту по автодорогах загального користування Т-04-03 Мар'янське-Берислав-/Р-47/, на всій протяжності Херсонської області (від км 3+868 – км 98+768).

У Волинській області на дорозі Т-18-02 /М-07/-Маюничі-Велика-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожище-Торчин-Шклинь-/Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин-Білостік), рух для закрито для усіх видів транспорту.

На Закарпатті тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород - Демічі , км 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком об’їзду та заборони руху.

У Хмельницькій області введено обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по автодорогах місцевого значення.

Нагадаємо, на Харківщині через несприятливі погодні умови скасували заняття у 24 школах.