Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах

10:09, 9 лютого 2017
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Сьогодні, 9 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця.

Фото УНІАН
На дорогах Києва ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

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"Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях і бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у КМДА нагадали про прохання комунальних служб не користуватися власним авто під час негоди і віддавати, по можливості, перевагу громадському транспорту.

"Це необхідно для якісного, своєчасного прибирання снігу в умовах негоди і дозволить уникнути виникнення заторів на дорогах", - пояснили в міськадміністрації.

Також закликали водіїв не паркувати приватні машини на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. У КМДА попередили, що автомобілі, які будуть заважати розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

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