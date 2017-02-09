Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

У Карпатах зберігається значний рівень лавинної небезпеки.

У Карпатах зберігається значний рівень лавинної небезпеки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 9 лютого у горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, через несприятливі погодні умови в Херсонській, Волинській, Закарпатській та Хмельницькій областях обмежили рух транспорту.