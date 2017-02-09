Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

11:00, 9 лютого 2017
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У Карпатах зберігається значний рівень лавинної небезпеки.

До України суне похолодання / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається значний рівень лавинної небезпеки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

В Україні сьогодні практично без опадів, на півночі до -15° (карта)

"За прогнозами Укргідрометцентру, 9 лютого у горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні. 

Як повідомлялося раніше, через несприятливі погодні умови в Херсонській, Волинській, Закарпатській та Хмельницькій областях обмежили рух транспорту.

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