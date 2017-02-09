У результаті землетрусу в Китаї постраждали п'ятеро людей

12:02, 9 лютого 2017
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П'ять осіб постраждали в результаті землетрусу магнітудою 4,9 в повіті Лудянь провінції Юньнань на південному заході Китаю.

У Китаї сталося землетясение / Flickr, Matt Katzenberger
У Китаї сталося землетясение / Flickr, Matt Katzenberger

Підземні поштовхи були зафіксовані 8 лютого о 19:11 за місцевим часом. Гіпоцентр залягав на глибині 10 кілометрів, повідомляє Xinhua.

В Індії стався землетрус магнітудою 5,6

Через землетрус перервано сполучення на деяких ділянках дороги, що веде до селища Лунтоушань.

Усі постраждалі доставлені до лікарні.

Відзначається, що в 2014 році в повіті Лудянь стався землетрус магнітудою 6,5, що призвело до загибелі 617 осіб.

Нагадаємо, 7 лютого на півдні Пакистану стався землетрус магнітудою 6,3.

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