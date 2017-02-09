На автошляхах України без опадів, на сході температура до -13°

На популярних українських маршрутах без опадів. На сході температура до -13°.

На автошляхах України без опадів / drive2.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -10°... -3°. Завтра на цьому маршруті температура до -6° хмарно з проясненнями.

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На трасі Київ – Ужгород майже без опадів, температура в дорозі -10° ...+2°. У п'ятницю на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -10°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -10°, сонячно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до -6°.

У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до -13°. 10 лютого на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -7°... -5°.

За маршрутом Київ – Чернівці невелика хмарність, у Чернівецькій області снігопад, -10° ... -7°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до -9°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.