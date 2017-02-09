На автошляхах України без опадів, на сході температура до -13°
На популярних українських маршрутах без опадів. На сході температура до -13°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -10°... -3°. Завтра на цьому маршруті температура до -6° хмарно з проясненнями.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півночі до -15° (карта)
На трасі Київ – Ужгород майже без опадів, температура в дорозі -10° ...+2°. У п'ятницю на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -10°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -10°, сонячно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до -6°.
У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до -13°. 10 лютого на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -7°... -5°.
За маршрутом Київ – Чернівці невелика хмарність, у Чернівецькій області снігопад, -10° ... -7°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до -9°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+27°... +15°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+28°... +14°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+24°... +14°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+29°... +12°
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Львів+27°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +16°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+29°... +13°
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Сімферополь+28°... +14°
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Суми+25°... +10°
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Тернопіль+28°... +13°
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Харків+25°... +12°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+26°... +10°
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Чернівці+29°... +15°