Як пережити люті морози: поради лікарів (відео)

Дієтологи радять під час сильних морозів більше перебувати на свіжому повітрі.

У морозну погоду дієтологи радять побільше перебувати на вулиці / УНІАН

При температурі мінус 20 на вулиці треба більше гуляти. Тому що мікроби гинуть, а користь від руху залишається, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також В Україні сьогодні практично без опадів, на півночі до -15° (карта)

Українські дієтологи "прописують" морозне повітря всім, хто не хоче захворіти і передчасно постаріти. А на додачу до прогулянок радять особливий зимовий раціон.