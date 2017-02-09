Як пережити люті морози: поради лікарів (відео)

13:41, 9 лютого 2017
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Дієтологи радять під час сильних морозів більше перебувати на свіжому повітрі.

У морозну погоду дієтологи радять побільше перебувати на вулиці / УНІАН
У морозну погоду дієтологи радять побільше перебувати на вулиці / УНІАН

При температурі мінус 20 на вулиці треба більше гуляти. Тому що мікроби гинуть, а користь від руху залишається, йдеться в сюжеті ТСН.

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Українські дієтологи "прописують" морозне повітря всім, хто не хоче захворіти і передчасно постаріти. А на додачу до прогулянок радять особливий зимовий раціон.

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