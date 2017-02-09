Як пережити люті морози: поради лікарів (відео)
Дієтологи радять під час сильних морозів більше перебувати на свіжому повітрі.
При температурі мінус 20 на вулиці треба більше гуляти. Тому що мікроби гинуть, а користь від руху залишається, йдеться в сюжеті ТСН.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півночі до -15° (карта)
Українські дієтологи "прописують" морозне повітря всім, хто не хоче захворіти і передчасно постаріти. А на додачу до прогулянок радять особливий зимовий раціон.
Поради виживання при мінус 20
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+27°... +15°
-
Донецьк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запоріжжя+27°... +16°
-
Івано-Франківськ+28°... +13°
-
Київ+27°... +14°
-
Кіровоград+24°... +14°
-
Луганськ+27°... +12°
-
Луцьк+29°... +12°
-
Львів+27°... +14°
-
Миколаїв+27°... +16°
-
Одеса+27°... +16°
-
Полтава+24°... +13°
-
Рівне+29°... +13°
-
Сімферополь+28°... +14°
-
Суми+25°... +10°
-
Тернопіль+28°... +13°
-
Харків+25°... +12°
-
Херсон+28°... +16°
-
Хмельницький+27°... +13°
-
Черкаси+25°... +13°
-
Чернігів+26°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°
Віргінія, США
+ 28 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
Відчувається як: +28 °
Вологість: 87 %
Тиск: 765 мм
Вітер: 1.4 м/с
Ймовірність опадів: 57 %
Схід: 05:43
Захід 20:34
Фаза місяця:
Стрічка новин