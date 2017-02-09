На Східне узбережжя США насувається снігова буря

14:32, 9 лютого 2017
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Снігова буря загрожує паралізувати життя на значній частині Східного узбережжя США.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Складні погодні умови очікуються в Нью-Йорку, Філадельфії, Пітсбургу та ряді інших міст.

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Розгул стихії очікується в четвер, 9 лютого. До снігопаду додасться сильний вітер. У Вашингтоні, зокрема, його пориви сягатимуть 35 кілометрів на годину. В американській столиці температура різко знизиться: з +21 градуса за Цельсієм до -7 в ніч на п'ятницю. У вихідні прогнозується настільки ж різке потепління, повідомляє "РИА Новости".

За інформацією weather.com у Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії може випасти від 20 до 30 сантиметрів снігу. Там теж синоптики очікують різкого зниження температури.

У свою чергу, AccuWeater.com попереджає, що стихія може відбитися на русі транспорту на десятці ключових автомобільних магістралей, що з'єднують різні штати узбережжя.

Нагадаємо, в американському штаті Луїзіана в результаті торнадо постраждали кілька десятків людей.

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