У Перу стався землетрус

16:02, 9 лютого 2017
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У четвер, 9 лютого, у Перу стався землетрус магнітудою 5,1.

Ілюстрація / peru-explorer.com
Ілюстрація / peru-explorer.com

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У результаті землетрусу в Китаї постраждали п'ятеро людей

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 22 кілометрах на захід від населеного пункту Коракора. Осередок землетрусу залягав на глибині 73 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у понеділок, 30 січня, учні та викладачі середніх шкіл, які знаходяться в італійських містечках Рагална, Ніколозі і Бронте поруч з діючим вулканом Етна на Сицилії, були евакуйовані після серії підземних поштовхів.

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