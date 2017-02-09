У четвер, 9 лютого, у Перу стався землетрус магнітудою 5,1.

Ілюстрація / peru-explorer.com

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 22 кілометрах на захід від населеного пункту Коракора. Осередок землетрусу залягав на глибині 73 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у понеділок, 30 січня, учні та викладачі середніх шкіл, які знаходяться в італійських містечках Рагална, Ніколозі і Бронте поруч з діючим вулканом Етна на Сицилії, були евакуйовані після серії підземних поштовхів.