В Україні завтра без опадів, на сході вночі до -15° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 10 лютого в Україні без опадів. На сході вночі до -15°.
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У Києві завтра без опадів, вночі -9°, вдень -8°. Вітер північний і північно-східний, до 2.7 м/с.
У Львові 10 лютого мінлива хмарність, вночі -11°, вдень -6°. Вітер східний, слабкий.
На автошляхах України без опадів, на сході температура до -13°
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -13°, вдень -9°. Вітер східний, до 4.9 м/с.
У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вночі -12°, вдень -6°. Вітер східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі -7°, вдень -2°, вітер північно-східний, до 7.3 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі -9°, вдень -6°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -13°, вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -8°, вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, до 8.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -11°, вдень -3°. Вітер північно-східний, до 7.6 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -14°, вдень -7°, вітер північно-східний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується сонячна погода. Температура вночі -12°, вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+27°... +15°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+28°... +14°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+24°... +14°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+29°... +12°
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Львів+27°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +16°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+29°... +13°
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Сімферополь+28°... +14°
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Суми+25°... +10°
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Тернопіль+28°... +13°
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Харків+25°... +12°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+26°... +10°
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Чернівці+29°... +15°