В Україні завтра без опадів, на сході вночі до -15° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 лютого в Україні без опадів. На сході вночі до -15°.

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Ілюстрація / Reuters

У Києві завтра без опадів, вночі -9°, вдень -8°. Вітер північний і північно-східний, до 2.7 м/с.

У Львові 10 лютого мінлива хмарність, вночі -11°, вдень -6°. Вітер східний, слабкий.

Читайте також На автошляхах України без опадів, на сході температура до -13°

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -13°, вдень -9°. Вітер східний, до 4.9 м/с.

У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вночі -12°, вдень -6°. Вітер східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі -7°, вдень -2°, вітер північно-східний, до 7.3 м/с.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі -9°, вдень -6°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -13°, вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -8°, вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, до 8.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі -11°, вдень -3°. Вітер північно-східний, до 7.6 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -14°, вдень -7°, вітер північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується сонячна погода. Температура вночі -12°, вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.

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