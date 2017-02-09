Нью-Йорк засипало снігом (фотогалерея)

Снігова буря 9 лютого загрожує паралізувати життя на значній частині Східного узбережжя США.

Снігопад у Нью-Йорку / REUTERS

Складні погодні умови очікуються в Нью-Йорку, Філадельфії, Пітсбургу та ряді інших міст. Також синоптики очікують різке зниження температури.

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У Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії може випасти від 20 до 30 сантиметрів снігу. До снігопаду додасться сильний вітер. У Вашингтоні, зокрема, його пориви сягатимуть 35 кілометрів на годину.

Стихія може відбитися на русі транспорту на десятці ключових автомобільних магістралей, що з'єднують різні штати узбережжя.