В Україні сьогодні без опадів, на заході до -10° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 лютого, в Україні без опадів. На заході до -10°.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень -8°. Вітер північний і північно-східний, до 2.7 м/с.
На автошляхах України без опадів, на сході температура до -13°
У Львові 10 лютого мінлива хмарність, вдень -6°. Вітер східний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без без опадів. Температура повітря -9°. Вітер східний, до 4.9 м/с.
У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вдень -6°. Вітер східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура -2°, вітер північно-східний, до 7.3 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вдень -6°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура -7°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, до 8.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень -3°. Вітер північно-східний, до 7.6 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура -7°, вітер північно-східний, легкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні очікується сонячна погода. Температура вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +10°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°