В Україні сьогодні без опадів, на заході до -10° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 лютого, в Україні без опадів. На заході до -10°.

Ілюстрація / Reuters

Сьогодні в Києві без опадів, вдень -8°. Вітер північний і північно-східний, до 2.7 м/с.

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У Львові 10 лютого мінлива хмарність, вдень -6°. Вітер східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без без опадів. Температура повітря -9°. Вітер східний, до 4.9 м/с.

У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вдень -6°. Вітер східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура -2°, вітер північно-східний, до 7.3 м/с.

УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вдень -6°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура -7°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень -3°. Вітер східний та північно-східний, до 8.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень -3°. Вітер північно-східний, до 7.6 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура -7°, вітер північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні очікується сонячна погода. Температура вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.

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