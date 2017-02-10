У Києві сьогодні вдень до -8°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 лютого, у столиці без опадів.

У Києві вдень до -8° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -8°, ввечері - до -9°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійшло у 07:17, а зайде у 17:05.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого в Україні без опадів. На сході вночі до -15°.

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