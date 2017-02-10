У Харківській області лютують морози: скасували заняття у понад 70 школах
У Харківській області через морози скасували заняття у 74 школах.
За останні кілька днів до лікарень з обмороженням звернулися вісім осіб, двоє госпіталізованих, передає 112 Україна.
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"Зараз у Харківській обл. через морози скасовані заняття в 74 школах. Діти вийдуть на навчання, коли потеплішає. Відкрито 384 пункти обігріву в області. Міська влада повідомляє, що там не вистачає їжі та теплого одягу. За останні 4 дні в лікарні звернулося 8 осіб з обмороженнями, 2 госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Харківщині через несприятливі погодні умови скасували заняття у 24 школах.
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