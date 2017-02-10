Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

Сьогодні, 10 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця.

На дорогах столиці ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими", - йдеться в повідомленні.

У КМДА радять водіям:

- дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманними ліхтарі;

- при погіршенні погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із "літніми" шинами.

Поради пішоходам:

- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте й трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але й важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

- якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить свою силу;

- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

- обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.