У результаті зсувів на Балі загинули 12 людей
На індонезійському острові Балі в результаті сходження трьох зсувів загинули 12 осіб.
Також кілька людей отримали травми, повідомляє Reuters з посиланням на агентство з ліквідації наслідків стихійних лих країни.
В Аргентині через сходження зсуву евакуювали більше тисячі людей
Всі постраждалі доставлені в лікарню.
Зсуви зійшли в гірському районі Кінтамані на півночі Балі. Його причиною, ймовірно, стали сильні дощі.
За прогнозами, зливи в регіоні триватимуть до кінця тижня, що може викликати нові зсуви.
Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в місті Пхакхант в штаті Качин (М'янма) загинули 20 шахтарів і ще двоє постраждали.
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