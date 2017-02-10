У результаті зсувів на Балі загинули 12 людей

10:27, 10 лютого 2017
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На індонезійському острові Балі в результаті сходження трьох зсувів загинули 12 осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Також кілька людей отримали травми, повідомляє Reuters з посиланням на агентство з ліквідації наслідків стихійних лих країни.

В Аргентині через сходження зсуву евакуювали більше тисячі людей

Всі постраждалі доставлені в лікарню.

Зсуви зійшли в гірському районі Кінтамані на півночі Балі. Його причиною, ймовірно, стали сильні дощі.

За прогнозами, зливи в регіоні триватимуть до кінця тижня, що може викликати нові зсуви.

Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в місті Пхакхант в штаті Качин (М'янма) загинули 20 шахтарів і ще двоє постраждали.

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