У Закарпатській та Київській областях на двох дорогах місцевого значення обмежили рух транспорту

У Закарпатській та Київській областях на двох дорогах місцевого значення через негоду діють обмеження руху транспорту.

На Київщині та Закарпатті обмежили рух транспорту / УНІАН

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху Департаменту превентивного дії Нацполіціїї, на Закарпатті у зв'язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород-Демечі (150-200 м на 18-му кілометрі).

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У Київській області через витік та намерзання каналізаційних вод тимчасово обмежено рух усіх видів транспорту по автодорозі місцевого значення О-101313 Боярка-/Київ-Чоп на під'їзді до села Білогородка Києво-Святошинського району.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця.