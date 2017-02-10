Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

У горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значний рівень лавинної небезпеки.

У Карпатах зберігається значний рівень лавинної небезпеки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 10 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 лютого, в Україні без опадів. На заході до -10°.