Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

11:32, 10 лютого 2017
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У горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значний рівень лавинної небезпеки.

УНІАН
У Карпатах зберігається значний рівень лавинної небезпеки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України без опадів, на сході температура до -13°

"За прогнозами Укргідрометцентру, 10 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 лютого, в Україні без опадів. На заході до -10°.

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