На вихідних в Україні без опадів, у суботу на заході похолодає до -18° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні буде без опадів. У суботу на заході до -18°.

На вихідних в Україні збережеться морозна погода / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -10°, вдень -5°. У неділю також без опадів, -9°...-3°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -11°, вдень -6°. У неділю без опадів, -10°...-5°.

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У Луцьку в суботу вночі -10°, вдень -6°, без опадів. У неділю вночі -12°, вдень -6°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря -11°...-5°. У неділю до -10°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -7°, вдень -3°. У неділю -10°...+1°.

Прогноз на 11 лютого / УНІАН

Прогноз на 12 лютого / УНІАН

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями температура вночі -11°, вдень -4°. У неділю -9°...-4°, без опадів.

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі -7°, вдень -4°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -8°...-1°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, -7°...-3°. У неділю -10°...-3°, можливі опади.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -9°, вдень -2°. У неділю без опадів, температура до -9°.

У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі -11°, вдень -3°. У неділю температура -8° хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -12°, вдень -3°. У неділю -8°...-1°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно, температура до -18°. У неділю сонячно, вночі -17°, вдень -9°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -14°, вдень -6°. У неділю без опадів вночі -15°, вдень до -7°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура -13°. У неділю температура повітря -7° хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра сонячно, -14°, у неділю без опадів, температура повітря -14° ...+2°.

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