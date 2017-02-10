На вихідних в Україні без опадів, у суботу на заході похолодає до -18° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні буде без опадів. У суботу на заході до -18°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -10°, вдень -5°. У неділю також без опадів, -9°...-3°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -11°, вдень -6°. У неділю без опадів, -10°...-5°.
В Україні сьогодні без опадів, на заході до -10° (карта)
У Луцьку в суботу вночі -10°, вдень -6°, без опадів. У неділю вночі -12°, вдень -6°, мінлива хмарність.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря -11°...-5°. У неділю до -10°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -7°, вдень -3°. У неділю -10°...+1°.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями температура вночі -11°, вдень -4°. У неділю -9°...-4°, без опадів.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі -7°, вдень -4°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -8°...-1°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, -7°...-3°. У неділю -10°...-3°, можливі опади.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -9°, вдень -2°. У неділю без опадів, температура до -9°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі -11°, вдень -3°. У неділю температура -8° хмарно з проясненнями.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -12°, вдень -3°. У неділю -8°...-1°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно, температура до -18°. У неділю сонячно, вночі -17°, вдень -9°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -14°, вдень -6°. У неділю без опадів вночі -15°, вдень до -7°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура -13°. У неділю температура повітря -7° хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра сонячно, -14°, у неділю без опадів, температура повітря -14° ...+2°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°