На автошляхах України без опадів, на заході температура до -10°
На популярних українських маршрутах найближчими днями без опадів, на заході температура до -10°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до -9°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, -5°...-3°. У неділю без опадів, до -4°.
На вихідних в Україні без опадів, у суботу на заході похолодає до -18° (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні сонячно, температура в дорозі -10°... +4°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -10°. У неділю по цьому маршруту без опадів, температура в дорозі -7°... +3°.
На трасі Київ - Харків сьогодні невелика хмарність. Температура в дорозі -8°... -6°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура -5°... -4°. У неділю сонячно, до -5°.
На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура -8°...-4°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями. У неділю без опадів, до -5°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні сонячно. Температура в дорозі -9°... -6°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю очікується мінлива хмарність, температура до -6°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°