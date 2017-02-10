На автошляхах України без опадів, на заході температура до -10°

13:00, 10 лютого 2017
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На популярних українських маршрутах найближчими днями без опадів, на заході температура до -10°.

На автошляхах України без опадів / severpost.ru
На автошляхах України без опадів / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до -9°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, -5°...-3°. У неділю без опадів, до -4°.

На вихідних в Україні без опадів, у суботу на заході похолодає до -18° (карта)

На трасі Київ - Ужгород сьогодні сонячно, температура в дорозі -10°... +4°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -10°. У неділю по цьому маршруту без опадів, температура в дорозі -7°... +3°.

На трасі Київ - Харків сьогодні невелика хмарність. Температура в дорозі -8°... -6°. Завтра по цьому маршруту без опадів, температура -5°... -4°. У неділю сонячно, до -5°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура -8°...-4°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями. У неділю без опадів, до -5°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні сонячно. Температура в дорозі -9°... -6°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю очікується мінлива хмарність, температура до -6°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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