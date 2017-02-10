Одна людина стала жертвою снігового шторму в Нью-Йорку
У результаті шторму, який накрив східне узбережжя США, в Нью-Йорку загинула людина.
Про трагедію у своєму Twitter повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.
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"Мої співчуття родині консьєржа Мігеля Гонсалеса, який загинув, прибираючи сніг", - написав Куомо.
My heart goes out to the family of швейцар Miguel Gonzalez who died shoveling this morning. Thanks to all working today to keep NY'ers safe.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) February 9, 2017
Через негоду в столиці штату Нью-Йорк Олбані, найбільшому місті штату Пенсільванія Філадельфії, а також у Бостоні (штат Массачусетс) закриті школи. Не працюють вони і в найбільшому мегаполісі країни Нью-Йорку, де зачинилася навіть штаб-квартира ООН, повідомляє "РИА Новости".
9 лютого в эаропортах було скасовано більше трьох тисяч рейсів.
Найбільш серйозні незручності відчувають автомобілісти. На швидкісних шосе одного тільки штату Нью-Джерсі за першу половину дня було зафіксовано більше тисячі ДТП.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії може випасти від 20 до 30 сантиметрів снігу.
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