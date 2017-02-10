Одна людина стала жертвою снігового шторму в Нью-Йорку

14:29, 10 лютого 2017
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У результаті шторму, який накрив східне узбережжя США, в Нью-Йорку загинула людина.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про трагедію у своєму Twitter повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

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"Мої співчуття родині консьєржа Мігеля Гонсалеса, який загинув, прибираючи сніг", - написав Куомо.

Через негоду в столиці штату Нью-Йорк Олбані, найбільшому місті штату Пенсільванія Філадельфії, а також у Бостоні (штат Массачусетс) закриті школи. Не працюють вони і в найбільшому мегаполісі країни Нью-Йорку, де зачинилася навіть штаб-квартира ООН, повідомляє "РИА Новости".

9 лютого в эаропортах було скасовано більше трьох тисяч рейсів.

Найбільш серйозні незручності відчувають автомобілісти. На швидкісних шосе одного тільки штату Нью-Джерсі за першу половину дня було зафіксовано більше тисячі ДТП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії може випасти від 20 до 30 сантиметрів снігу.

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