У результаті сильного снігопаду в Японії майже 1,5 тисячі будинків залишилися без електрики

16:04, 10 лютого 2017
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Не менше 1400 будинків у містечку Курайосі на заході Японії залишилися без світла через потужний снігопад.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Протягом ранку в ряді районів Тотторі випало до 20 см снігу. Адміністрація Курайосі попередила жителів, що опади можуть тривати до вечора суботи. У деяких районах тимчасово скасували заняття у школах.

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В електромережній компанії Chugoku Electric Power Company повідомили, що причиною відключення електроенергії стало стало пошкодження обладнання через снігопад, передає ТАСС.

Через негоду також порушено рух залізничного транспорту. На ряді ділянок потяги не будуть ходити до неділі.

Нагадаємо, у результаті шторму, який накрив східне узбережжя США, в Нью-Йорку загинула людина.

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