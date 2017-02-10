Спека призвела до появи нового кольору на картах метеорологів Австралії
Спека, що не спадає вже понад два тижні в центрі і на сході австралійського континенту, призвела до появи нового кольору на картах метеорологів цієї держави: райони з температурою вище 40 градусів Цельсія в прогнозі на 11 й 12 лютого виділені фіолетовим.
Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, колір планувалося ввести ще в 2013 році у відповідь на тодішню аномальну спеку. Однак, як повідомляють метеорологи, "тепловий удар" січня-лютого цього року побив усі рекорди спостережень.
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У центральних частинах країни повітря в суботу прогріється до 50 градусів Цельсія. Все це означає, що третина материка забарвилася в різні відтінки фіолетового.
Деякі спритні користувачі соцмереж вже запропонували випустити футболки з дизайном, що повторює кольорову метеокарту на 11 лютого.
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Медики і поліція попереджають австралійців про необхідність обмежити фізичні навантаження, не проводити занадто багато часу на відкритому повітрі і не зловживати спиртними і напоями, що містять цукор.
Також правоохоронці штату Новий Південний Уельс закликали жителів приділити особливу увагу дітям і літнім.
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