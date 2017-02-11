Потужний землетрус сколихнув Філіппіни, є загиблі
Землетрус магнітудою 6,7 балів вдарив поблизу острова Мінданао на Філіппінах в п'ятницю, 10 лютого.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Геологічну службу США.
Землетрус стався на глибині 10 км приблизно в 13 км на схід від міста Сурігао. Видання повідомляє про чотирьох загиблих, та понад сто травмованих внаслідок стихії.
Тихоокеанський центр цунамі з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомив на своєму сайті, що внаслідок землетрусу на Філіппінах немає ніякої загрози цунамі.
За словами керівника Філіппінського сейсмічного агентства Ренато Солідума, сьогоднішній землетрус став найсильнішим з 1879 року. Також він додав, що після землетрусу було зафіксовано 86 повторних поштовхів, які триватимуть й надалі.
Також повідомляється про пошкодження об'єктів інфраструктури. Зокрема, відсутнє електропостачання та водопостачання. Також був закритий аеропорт міста Сурігао через тріщини на злітно-посадковій смузі.
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