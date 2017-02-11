У Києві в першій половині дня очікується сильний туман, місцями ожеледиця
11 лютого в столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура вдень 4-6° морозу.
За прогнозом Українського гідрометцентру, у першій половині дня 11 лютого в столиці очікується туман, видимість 200-500 м.
Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.
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"У зв'язку з цим управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути особливо уважними та обережними на дорогах міста", - йдеться в повідомленні.
Як прогнозують синоптики, 11 лютого в столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура вдень 4-6° морозу.
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