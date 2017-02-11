В Україні синоптики прогнозують підвищення температури в неділю

16:32, 11 лютого 2017
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В Укргідрометцентрі обіцяють підвищення температури до  3-5 градусів морозу.

Середня температура 13 лютого прогнозується на рівні 3-5 градусів / Фото: УНІАН
Середня температура 13 лютого прогнозується на рівні 3-5 градусів / Фото: УНІАН

Український гідрометцентр прогнозує на завтра, 12 лютого, в країні підвищення температури до 3-5 градусів морозу вдень та мінус 7-9 градусів вночі.

Як повідомляється на сайті центру, швидкість вітру цього дня становитиме 5-10 м/с. При цьому істотних опадів не прогнозується.

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Згідно з повідомленням, у Києві температура повітря 12 лютого коливатиметься в межах 3-5 градусів нижче нуля. Дещо тепліше (мінус 1-3 градуси), ніж на решті території України, у Миколаївській та Одеській областях.

За даними Укргідрометцентру, середня температура 13 лютого прогнозується на рівні 3-5 градусів нижче нуля з можливим потеплінням до плюс 1 градуса 14 лютого.

Нагадаємо, у Харківській обл. через морози скасовані заняття в 74 школах. Діти вийдуть на навчання, коли потеплішає. Відкрито 384 пункти обігріву в області. Міська влада повідомляє, що там не вистачає їжі та теплого одягу. За останні 4 дні в лікарні звернулося 8 осіб з обмороженнями, 2 госпіталізовані

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