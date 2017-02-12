У Києві в неділю без істотних опадів, на дорогах ожеледиця

Вітер північний, 5-10 м/сек. Температура в Києві 3-5° морозу.

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У Києві сьогодні, 12 лютого, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура в Києві 3-5° морозу.