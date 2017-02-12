У горах північної Італії при сходженні лавини загинула людина

Одна людина загинула в результаті сходу потужної снігової лавини у горах на півночі Італії в провінції Кунео поблизу кордону з Францією.

Лавина накрила відразу п'ятьох лижників / zak.depo.ua

Велика маса снігу зійшла в другій половині дня з гір поблизу містечка Бергемолетто, де знаходиться гірськолижна траса для досвідчених спортсменів. Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає РИА Новости.

Лавина накрила відразу п'ятьох лижників, однак чотирьом з них незабаром вдалося самостійно звільниться з снігового полону.

Саме вони і почали пошуки п'ятого члена групи — 41-річного Альберто Таллоне та незабаром виявили його тіло. Судячи з усього, чоловік загинув одразу від отриманих травм, несумісних з життям. Невдовзі на місце пригоди прибули на вертольоті лікарі, а також рятувальники.

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Місцевість поблизу Бергемолетто давно відома як лавинонебезпечна. У березні 1755 року лавина поховала там під багатометровим шаром снігу близько 30 людей, 22 з яких загинули. Саме тоді трьох жінок вдалося витягти живими з-під снігових завалів через 37 днів після сходження лавини.

У січні в гірському масиві Гран-Сассо в центральній Італії в результаті сходу сніжної лавини загинули 29 людей, які знаходилися в готелі Rigopiano поблизу містечка Фариндола.