В Україні сьогодні практично без опадів, на заході вдень до -7° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 лютого в Україні практично без опадів. На заході до -7°.
У Києві сьогодні пройде сніг, вдень -5°. Вітер північний і північно-східний, до 2.7 м/с.
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У Львові 13 лютого мінлива хмарність, вдень -6°. Вітер східний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без без опадів. Температура повітря -6°. Вітер східний, до 4.9 м/с.
У Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура вдень -6°. Вітер східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура -1°, вітер північно-східний, до 7.3 м/с.
У Харкові в понеділок без опадів, температура вдень -4°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура -4°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, до 8.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень -2°. Вітер північно-східний, до 7.6 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, температура -6°, вітер північно-східний, легкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні пройде сніг. Температура вдень -6°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°