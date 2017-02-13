В Україні сьогодні практично без опадів, на заході вдень до -7° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 лютого в Україні практично без опадів. На заході до -7°.

Ілюстрація / Reuters

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень -5°. Вітер північний і північно-східний, до 2.7 м/с.

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У Львові 13 лютого мінлива хмарність, вдень -6°. Вітер східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без без опадів. Температура повітря -6°. Вітер східний, до 4.9 м/с.

У Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура вдень -6°. Вітер східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність. Температура -1°, вітер північно-східний, до 7.3 м/с.

Прогноз на 13 лютого / УНІАН

У Харкові в понеділок без опадів, температура вдень -4°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура -4°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, до 8.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень -2°. Вітер північно-східний, до 7.6 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, температура -6°, вітер північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні пройде сніг. Температура вдень -6°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.

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