У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -5°

08:30, 13 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 13 лютого? у столиці пройде сніг.

УНІАН
У Києві вдень до -5° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -5°, ввечері -7°. Вітер північний і північно-східний, до 2,5 м/с.

Одна людина стала жертвою снігового шторму в Нью-Йорку

Сонце в столиці зійшло у 07:14, а зайде у 17:11.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого, в Україні практично без опадів. На заході до -7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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