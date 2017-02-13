Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

09:28, 13 лютого 2017
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Сьогодні, 13 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця.

Фото УНІАН
У Києві на дорогах ожеледиця /  УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -5°

"13 лютого в Києві хмарно. Часом невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У КМДА звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні практично без опадів. На заході до -7°.

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