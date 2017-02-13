Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, ближче до вихідних очікується потепління (карта)
Цього тижня в Україні практично без опадів. На вихідних на півдні потеплішає до +6°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найхолодніше буде на заході - до -7°. У східних областях температура до -4°. У центрі країни вдень стовпчик термометра опуститься до -6°. На півночі вдень до -5°, у південних регіонах до -2°.
У вівторок, 14 лютого, на північному сході країни пройде сніг. Вдень на півночі країни потеплішає до +2°.
У середу, 15 лютого, у більшості регіонів збережеться холодна погода, на сході і в Криму пройде сніг. У Чернігівській області вночі стовпчик термометра опуститься до -13°. Вдень на півдні до +4°.
У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні -20°...-3°, вдень на сході до -7°.
У п'ятницю на заході і півночі пройде сніг. На заході температура вдень до +7°, в інших регіонах -7°...+3°.
18 і 19 лютого в Україні місцями очікуються опади. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -4°, на решті території -4°...0°. Вдень температура по країні +2°...+5°. У неділю вночі на сході до -4°, вдень в Україні +2°...+6°.
Народний прогноз
13 лютого - Микита Новгородський. Якщо вдень іній - сніг ще довго не випаде. 14 лютого - День Трифона. Якщо до вечора небо туманне - чекай доброї погоди. Якщо небо зоряне - весна прийде пізно.
В Україні сьогодні практично без опадів, на заході вдень до -7° (карта)
15 лютого - Стрітення. Цього дня зима зустрічається з весною. Яка погода на Стрітення, така і весна буде. 16 лютого - день Семена й Ганни. Сніг у цей день передвіщає дощове літо.
17 лютого - день Миколи Зимового. Наступають Миколаївські морози.
18 лютого - день пам'яті мучениці Агафії. У цей день тварини підказували погоду. Свиня солому в барліг носить - до сильного холоду, хуртовини. 19 лютого - Вукола Смирнського. Сніг у цей день - весна буде бурхливою, а літо спекотним і посушливим.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°