Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, ближче до вихідних очікується потепління (карта)

Цього тижня в Україні практично без опадів. На вихідних на півдні потеплішає до +6°.

Ілюстрація / Reuters

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. Найхолодніше буде на заході - до -7°. У східних областях температура до -4°. У центрі країни вдень стовпчик термометра опуститься до -6°. На півночі вдень до -5°, у південних регіонах до -2°.

Прогноз на 13 лютого / УНІАН

У вівторок, 14 лютого, на північному сході країни пройде сніг. Вдень на півночі країни потеплішає до +2°.

Прогноз на 14 лютого / УНІАН

У середу, 15 лютого, у більшості регіонів збережеться холодна погода, на сході і в Криму пройде сніг. У Чернігівській області вночі стовпчик термометра опуститься до -13°. Вдень на півдні до +4°.

Прогноз на 15 лютого / УНІАН

У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні -20°...-3°, вдень на сході до -7°.

Прогноз на 16 лютого / УНІАН

У п'ятницю на заході і півночі пройде сніг. На заході температура вдень до +7°, в інших регіонах -7°...+3°.

Прогноз на 17 лютого / УНІАН

18 і 19 лютого в Україні місцями очікуються опади. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -4°, на решті території -4°...0°. Вдень температура по країні +2°...+5°. У неділю вночі на сході до -4°, вдень в Україні +2°...+6°.

Прогноз на 18 лютого / УНІАН

Прогноз на 18 лютого / УНІАН

Народний прогноз

13 лютого - Микита Новгородський. Якщо вдень іній - сніг ще довго не випаде. 14 лютого - День Трифона. Якщо до вечора небо туманне - чекай доброї погоди. Якщо небо зоряне - весна прийде пізно.

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15 лютого - Стрітення. Цього дня зима зустрічається з весною. Яка погода на Стрітення, така і весна буде. 16 лютого - день Семена й Ганни. Сніг у цей день передвіщає дощове літо.

17 лютого - день Миколи Зимового. Наступають Миколаївські морози.

18 лютого - день пам'яті мучениці Агафії. У цей день тварини підказували погоду. Свиня солому в барліг носить - до сильного холоду, хуртовини. 19 лютого - Вукола Смирнського. Сніг у цей день - весна буде бурхливою, а літо спекотним і посушливим.

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