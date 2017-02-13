У результаті землетрусу на Філіппінах загинули вісім осіб
За інформацією уряду Філіппін, у результаті потужного землетрусу, який стався 10 лютого, загинули не менше 8 людей.
Також поранено понад 200 людей. Землетрус зруйнував близько 1000 будинків і пошкодив аеропорт. Крім того, у деяких районах було відключено електрику, повідомляє Fox News з посиланням на AP.
За словами місцевих жителів, підземні поштовхи були настільки сильними, що неможливо було піднятися, аби вибігти з будинку.
Чиновники закликають інженерів-добровольців перевірити міцність і надійність пошкоджених будівель, щоб уникнути збільшення пошкоджень.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,7 балів стався поблизу острова Мінданао на Філіппінах в п'ятницю, 10 лютого.
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