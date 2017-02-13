У результаті землетрусу на Філіппінах загинули вісім осіб

11:32, 13 лютого 2017
326
0

За інформацією уряду Філіппін, у результаті потужного землетрусу, який стався 10 лютого, загинули не менше 8 людей.

Наслідки землетрусу на Філіппінах / Reuters
Наслідки землетрусу на Філіппінах / Reuters

Також поранено понад 200 людей. Землетрус зруйнував близько 1000 будинків і пошкодив аеропорт. Крім того, у деяких районах було відключено електрику, повідомляє Fox News з посиланням на AP.

У Перу стався землетрус

За словами місцевих жителів, підземні поштовхи були настільки сильними, що неможливо було піднятися, аби вибігти з будинку.

Чиновники закликають інженерів-добровольців перевірити міцність і надійність пошкоджених будівель, щоб уникнути збільшення пошкоджень.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,7 балів стався поблизу острова Мінданао на Філіппінах в п'ятницю, 10 лютого.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
84 %
764 мм
2.3 м/с
46 %
Стрічка новин