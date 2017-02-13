В Австралії через масштабні лісові пожежі проводять евакуацію

12:14, 13 лютого 2017
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Місцева влада ухвалила рішення евакуювати жителів кількох районів австралійського штату Новий Південний Уельс через лісові пожежі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Більше 2 тисяч пожежників борються з 86 пожежами по всьому штату, 38 з яких вийшли з-під контролю, передає Al Jazeera.

У Чилі прибув найбільший пожежний літак (фото)

У деяких районах температура перевищила рекордні показники. Деякі чиновники вже називають ситуацію гіршою за так звану "Чорну суботу" 2009 року, коли від пожеж загинули 173 людини.

За непідтвердженою інформацією, пожежі знищили деякі будинки, ферми і автомобілі. Кілька підприємств були змушені призупинити виробництво.

Двом людям пред'явили звинувачення в підпалі.

Нагадаємо, спека в центрі і на сході австралійського континенту призвела до появи нового кольору на картах метеорологів цієї держави: райони з температурою вище 40 градусів Цельсія в прогнозі на 11 лютого виділені фіолетовим.

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