На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура -7°
Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройде сніг. На заході температура до -7°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса практично без опадів. Температура -6°... -2°. Завтра на цьому маршруті температура до -3°, місцями пройде сніг.
Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, ближче до вихідних очікується потепління (карта)
На трасі Київ – Ужгород практично без опадів, температура в дорозі -7° ...+2°. У вівторок на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -4°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -5°, місцями пройде сніг. Завтра на даному маршруті снігопад, температура до -4°.
У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до -5°. 14 лютого на цьому напрямку пройде сніг, температура - 1°... +1°.
За маршрутом Київ – Чернівці невелика хмарність, у Київській області снігопад, -7° ... -5°. За даним напрямом у вівторок без опадів, температура до -3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+28°... +14°
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Донецьк+26°... +13°
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Житомир+29°... +14°
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Запоріжжя+27°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+28°... +12°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+28°... +14°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+27°... +15°
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Полтава+25°... +12°
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Рівне+29°... +12°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+25°... +9°
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Тернопіль+28°... +12°
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Харків+26°... +12°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +9°
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Чернівці+28°... +15°