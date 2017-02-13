На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура -7°

13:00, 13 лютого 2017
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Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройде сніг. На заході температура до -7°.

На автошляхах України місцями пройде сніг / УНІАН
На автошляхах України місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса практично без опадів. Температура -6°... -2°. Завтра на цьому маршруті температура до -3°, місцями пройде сніг.

Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, ближче до вихідних очікується потепління (карта)

На трасі Київ – Ужгород практично без опадів, температура в дорозі -7° ...+2°. У вівторок на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -4°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -5°, місцями пройде сніг. Завтра на даному маршруті снігопад, температура до -4°.

У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до -5°. 14 лютого на цьому напрямку пройде сніг, температура - 1°... +1°.

За маршрутом Київ – Чернівці невелика хмарність, у Київській області снігопад, -7° ... -5°. За даним напрямом у вівторок без опадів, температура до -3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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