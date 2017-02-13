На Тернопільщині замерз найбільший рівнинний водоспад України (фото, відео)

13:16, 13 лютого 2017
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У Тернопільській області замерз найбільший рівнинний водоспад України - Червоногородський (Джуринський).

ТСН
Водоспад Джуринський / ТСН

Крижана кірка вкрила майже увесь водоспад, висота якого сягає 16 метрів, йдеться в сюжеті ТСН.

Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, ближче до вихідних очікується потепління (карта)

Вода, яка збігала з шаленою швидкістю, у якусь мить завмерла у дивовижних формах, хоча потужний потік рідко замерзає. Мороз утворив химерні бурульки та нарости із обледенілого снігу.

Однак незначне потепління, яке прогнозують синоптики, зруйнує всю красу за лічені години. 

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