На Тернопільщині замерз найбільший рівнинний водоспад України (фото, відео)
У Тернопільській області замерз найбільший рівнинний водоспад України - Червоногородський (Джуринський).
Крижана кірка вкрила майже увесь водоспад, висота якого сягає 16 метрів, йдеться в сюжеті ТСН.
Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, ближче до вихідних очікується потепління (карта)
Вода, яка збігала з шаленою швидкістю, у якусь мить завмерла у дивовижних формах, хоча потужний потік рідко замерзає. Мороз утворив химерні бурульки та нарости із обледенілого снігу.
Однак незначне потепління, яке прогнозують синоптики, зруйнує всю красу за лічені години.
Найбільший в Україні рівнинний водоспад Джуринський замерз
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +14°
-
Дніпро+28°... +14°
-
Донецьк+26°... +13°
-
Житомир+29°... +14°
-
Запоріжжя+27°... +15°
-
Івано-Франківськ+28°... +13°
-
Київ+27°... +14°
-
Кіровоград+25°... +13°
-
Луганськ+28°... +12°
-
Луцьк+29°... +13°
-
Львів+28°... +14°
-
Миколаїв+27°... +16°
-
Одеса+27°... +15°
-
Полтава+25°... +12°
-
Рівне+29°... +12°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+25°... +9°
-
Тернопіль+28°... +12°
-
Харків+26°... +12°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+27°... +14°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +9°
-
Чернівці+28°... +15°
Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
Відчувається як: +30 °
Вологість: 84 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 2.3 м/с
Ймовірність опадів: 46 %
Схід: 05:43
Захід 20:34
Фаза місяця:
Стрічка новин