На Тернопільщині замерз найбільший рівнинний водоспад України (фото, відео)

У Тернопільській області замерз найбільший рівнинний водоспад України - Червоногородський (Джуринський).

Водоспад Джуринський / ТСН

Крижана кірка вкрила майже увесь водоспад, висота якого сягає 16 метрів, йдеться в сюжеті ТСН.

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Вода, яка збігала з шаленою швидкістю, у якусь мить завмерла у дивовижних формах, хоча потужний потік рідко замерзає. Мороз утворив химерні бурульки та нарости із обледенілого снігу.

Однак незначне потепління, яке прогнозують синоптики, зруйнує всю красу за лічені години.