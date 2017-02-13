Рятувальники попереджають про ожеледицю в Україні

14:29, 13 лютого 2017
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Наразі на вулицях України спостерігається ожеледиця.

Фото УНІАН
Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах /  УНІАН

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликає громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

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Зокрема, водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні практично без опадів. На заході до -7°.

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